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    بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن: حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء

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