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    وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: ⁠⁠شعوب عُمان والخليج تدفع اليوم ثمن حرب لم يكن ينبغي لها أن تقع

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