القوات المسلحة اليمنية: ​التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة والتحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة