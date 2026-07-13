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    القوات المسلحة اليمنية: ​التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة والتحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة

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