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    القوات المسلحة اليمنية: نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء

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