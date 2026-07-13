القوات المسلحة اليمنية: نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء