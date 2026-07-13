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القوات المسلحة اليمنية: العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات
13-07-2026 21:48 مساءً
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