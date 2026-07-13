الإثنين   
   13 07 2026   
   28 محرم 1448   
   بيروت 20:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة لدفع العملية السياسية قدماً وتنفيذ خارطة الطريق لتحقيق سلام دائم في اليمن

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الخارجية الإيرانية: هذه الأعمال المتهورة والاستفزازية تعرض العملية السياسية والجهود المبذولة للحل السلمي في اليمن للخطر

      وزارة الخارجية الإيرانية: هذه الأعمال المتهورة والاستفزازية تعرض العملية السياسية والجهود المبذولة للحل السلمي في اليمن للخطر

      وزارة الخارجية الإيرانية: استهداف مطار صنعاء يتعارض مع جهود السلام ويتنافى مع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2022 والتفاهمات اللاحقة

      وزارة الخارجية الإيرانية: استهداف مطار صنعاء يتعارض مع جهود السلام ويتنافى مع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2022 والتفاهمات اللاحقة

      وزارة الخارجية الإيرانية: الهجوم على مطار مدني وتهديد طائرة ركاب يعد انتهاكا جسيما لقانون الطيران الدولي وغير مقبول بتاتا

      وزارة الخارجية الإيرانية: الهجوم على مطار مدني وتهديد طائرة ركاب يعد انتهاكا جسيما لقانون الطيران الدولي وغير مقبول بتاتا