الجمعة   
   01 08 2025   
   7 صفر 1447   
   بيروت 03:19
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    طائرات الاحتلال تشن غارة على محيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة بمدينة غزة