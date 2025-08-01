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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نُحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية