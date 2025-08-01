الجمعة   
   01 08 2025   
   7 صفر 1447   
   بيروت 01:46
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    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:  نُدين بأشد العبارات استمرار جريمة الفوضى وجريمة التجويع التي تُمارس بحق 2.4 مليون إنسان في غزة بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل يُحرمون من أبسط حقوقهم وعلى رأسها الغذاء وحليب الأطفال