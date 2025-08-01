الجمعة   
   01 08 2025   
   7 صفر 1447   
   بيروت 01:46
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    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة