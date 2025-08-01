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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: دخل إلى قطاع غزة الخميس 104 شاحنات مساعدات إنسانية تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل منهجي ومتعمد