الجمعة   
   01 08 2025   
   7 صفر 1447   
   بيروت 00:13
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    حركة حماس: بلغت حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال في غزة حدّاً لا يُحتمل وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني