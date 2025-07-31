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كتائب القسام تدمر دبابة “ميركفاه” صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار أول أمس الثلاثاء في منطقة القصاصيب شمال مدينة جباليا شمال القطاع ورصد مجاهدوها هبوط الطيران المروحي للإخلاء