الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 19:33
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    مراسل المنار: غارات صهيونية معادية تستهدف الجرمق والمحمودية في جنوب لبنان وجرود بريتال في السلسلة الشرقية في البقاع