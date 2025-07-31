الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 18:00
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    السيد الحوثي: 662 يوما من التصدي للعدو الإسرائيلي ولا يزال الإخوة المجاهدون في قطاع غزة يواجهونه شمال القطاع ووسطه وجنوبه بهذه الفاعلية العالية