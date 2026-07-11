الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 00:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مسيّرة للعدو الإسرائيلي تطلق نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة بيوت السياد في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة بيوت السياد في جنوب لبنان

      بلدية بنت جبيل: العدو يواصل الإبادة العمرانية الممنهجة وعلى الدولة اللبنانية التحرك

      بلدية بنت جبيل: العدو يواصل الإبادة العمرانية الممنهجة وعلى الدولة اللبنانية التحرك

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة