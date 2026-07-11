الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 00:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمربعات سكنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة بيوت السياد في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة بيوت السياد في جنوب لبنان

      مسيّرة للعدو الإسرائيلي تطلق نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة

      مسيّرة للعدو الإسرائيلي تطلق نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة

      بلدية بنت جبيل: العدو يواصل الإبادة العمرانية الممنهجة وعلى الدولة اللبنانية التحرك

      بلدية بنت جبيل: العدو يواصل الإبادة العمرانية الممنهجة وعلى الدولة اللبنانية التحرك