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جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمربعات سكنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
11-07-2026 22:30 مساءً
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