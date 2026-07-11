السبت   
   11 07 2026   
   26 محرم 1448   
   بيروت 22:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: تفجير في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمربعات سكنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمربعات سكنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية أوصرين جنوب شرق نابلس بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية أوصرين جنوب شرق نابلس بالضفة المحتلة

      آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا هاشم السيد حسن

      آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا هاشم السيد حسن