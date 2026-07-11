السبت   
   11 07 2026   
   26 محرم 1448   
   بيروت 19:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    حفل تأبيني في بلدة السكسكية إحياءً لذكرى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير بالضفة المحتلة

    جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير بالضفة المحتلة

    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي الذكرى الخامسة لرحيل أحمد جبريل بوقفة رمزية في مقبرة شاتيلا

    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي الذكرى الخامسة لرحيل أحمد جبريل بوقفة رمزية في مقبرة شاتيلا

    تفجير وحرق المنازل .. همجية يواصلها العدو الصهيوني في الجنوب وسط صمت رسمي ودولي

    تفجير وحرق المنازل .. همجية يواصلها العدو الصهيوني في الجنوب وسط صمت رسمي ودولي