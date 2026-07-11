السبت   
   11 07 2026   
   26 محرم 1448   
   بيروت 17:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

     وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والعمل محمد حيدر عقدا اجتماعا لبحث تنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين من العمال وأصحاب العمل

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: العدو الاسرائيلي نفذ تفجيرا في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت وارنون جنوب لبنان

      مراسل المنار: العدو الاسرائيلي نفذ تفجيرا في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت وارنون جنوب لبنان

      “اللقاء الديمقراطي”: استمرار الاعتداءات على لبنان يؤكد مجددا الأطماع الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة

      “اللقاء الديمقراطي”: استمرار الاعتداءات على لبنان يؤكد مجددا الأطماع الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة

      “اللقاء الديمقراطي” بعد اجتماعه برئاسة تيمور جنبلاط: “اتفاق الإطار” لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

      “اللقاء الديمقراطي” بعد اجتماعه برئاسة تيمور جنبلاط: “اتفاق الإطار” لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي