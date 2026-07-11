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    لبنان

    ‏قوى الأمن: توقيف لبناني يستهدف في عملياته الاحتيالية عمّال توصيل طلبات

      أصدرت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ التّالي:

      “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نصب واحتيال طالت عددًا من عاملي خدمة التوصيل “Delivery” في مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان، وذلك بطريقة احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

      وقد اعتمد المذكور في عملياته الاحتيالية أسلوب الاتصال بأحد عمّال الـ “Delivery”، طالبًا إليه نقل أغراض إلى أشخاص وهميّين، بعد أن يزوّده برقمَي هاتف عائدَين له يستخدمهما لهذه الغاية. وكان يُقنع العامل بتسديد مبالغ مالية بذريعة أنّ الجهة التي ستتسلّم الأغراض ستعيدها إليه عند الاستلام. وبعد حصوله على طلباته، يتوارى عن الأنظار، ويقوم بإقفال خطّه وبحظر رقم العامل.

      على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:

      ط. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)

      بتاريخ 22-06-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة الجديدة، وضبط هاتفه الخلوي.

      بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي استهدفت عاملي خدمة التوصيل في محافظة جبل لبنان.

      أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع هاتفه المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.

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