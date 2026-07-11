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    محلقة معادية القت مجددا ٣ قنابل صوتية باتجاه المنصوري ليرفع عدد القنابل التي القتها المحلقات على البلدة اليوم الى ٨

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