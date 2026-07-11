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    إذاعة جيش العدو: إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في موقع عسكري في الخليل إثر تعرضه للدهس من قبل إسرائيلي يعاني من اضطراب نفسي

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