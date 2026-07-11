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    جيش العدو الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان إلى 1461 إصابة بينهم 89 بحالة خطيرة و165 بحالة متوسطة

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