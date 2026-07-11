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   26 محرم 1448   
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    قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه: “بتاريخ 11 /7 /2026، ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية الطيبة – بعلبك”

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