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    التلفزيون الإيراني: إيران غير مستعدّة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بـ”تفاهم إسلام آباد”

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