النائب الموسوي: القرار اللبناني لا يكون بوضع مصلحة البلد في يد أمريكا و”إسرائيل”

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي ان السلطة في لبنان ورطت نفسها والبلد بالمفاوضات المباشرة مع العدو ، مشيرا في حديث لقناة الجزيرة الى اننا نرفض اتفاق الإطار لأننا نعتبره باطلا وغير دستوري وبني على باطل و نرفض التفاوض المباشر مع الكيان.

ولفت الى ان هناك إملاءات ولا كلمة عن مصلحة لبنان في اتفاق الإطار. وشدد على ان على السلطة عدم مفاقمة الانقسام الداخلي.

النائب الموسوي لفت الى ان القرار اللبناني ليس أن تضع مصلحة البلد في يد أمريكا و”إسرائيل”، ومن يريد مصلحة لبنان عليه أن يستفيد من مفاوضات إسلام آباد.

