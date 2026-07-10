الجمعة   
   10 07 2026   
   25 محرم 1448   
   بيروت 23:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزيرا الخارجية المصري والقطري يحضان خلال اتصال هاتفي الولايات المتحدة وإيران على العودة الى طاولة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم ويشددان على أهمية احتواء التوترات

      مواضيع ذات صلة

      بزشكيان وشريف تباحثا هاتفيا في التطورات

      بزشكيان وشريف تباحثا هاتفيا في التطورات

      عراقجي يبحث وضع هرمز في عُمان غدا

      عراقجي يبحث وضع هرمز في عُمان غدا

      الوزير عراقجي يتوجه الى سلطنة عمان غدا لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والوضع في مضيق هرمز

      الوزير عراقجي يتوجه الى سلطنة عمان غدا لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والوضع في مضيق هرمز