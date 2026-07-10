​شريف : ناقشنا ‌الوضع ⁠الآخذ في التطور في المنطقة وشددنا على ضرورة ​ضبط ​النفس ⁠والحوار والدبلوماسية للحفاظ على ​مكاسب السلام ​التي ⁠تحققت