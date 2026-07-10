​رئيس وزراء باكستان ‌شهباز شريف اعلن انه تحدث مع الرئيس ​الإيراني مسعود ​بزشكيان حول التطورات وأكد مجددا ​استعداد إسلام اباد لمواصلة دورها في الوساطة