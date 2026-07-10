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    النائب الموسوي : القرار اللبناني ليس أن تضع مصلحة البلد في يد أمريكا و”إسرائيل”، ومن يريد مصلحة لبنان عليه أن يستفيد من مفاوضات إسلام آباد

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