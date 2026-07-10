الجمعة   
   10 07 2026   
   25 محرم 1448   
   بيروت 14:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هيئة العمليات البحرية البريطانية: مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل

      الرئيس بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل

      أكثر من 70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

      أكثر من 70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

      المفتي قبلان: سيادة لبنان فوق أي صفقة جانبية والسلطة الحالية تغلق الدائرة الوطنية

      المفتي قبلان: سيادة لبنان فوق أي صفقة جانبية والسلطة الحالية تغلق الدائرة الوطنية