الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 16:27
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    السيد الحوثي: لا ينبغي أن ينخدع أحد أبداً بإعلان العدو الإسرائيلي الهدنة الإنسانية ولا بخدعة إنزال المساعدات جواً