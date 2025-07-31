الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 16:26
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    السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يستهدف الأطفال الرضع بكل أشكال الاستهداف وهم جزء من أهدافه العملياتية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة