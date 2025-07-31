الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 11:46
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    مراسل المنار: 13 شهيداً وعدد كبير من الجرحى بنيران العدو الصهيوني من منتظري المساعدت في “نتساريم” وسط قطاع غزة