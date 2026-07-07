الثلاثاء   
   07 07 2026   
   22 محرم 1448   
   بيروت 04:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الأمريكية: نعرب عن قلقنا من توسع الصين غير الشفاف بعد إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة بالمحيط الهادئ

      مواضيع ذات صلة

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحام مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحام مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة

      نتنياهو يحث واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات إف-35 أو محركات لمقاتلة محلية

      نتنياهو يحث واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات إف-35 أو محركات لمقاتلة محلية

      الخارجية الأمريكية: على الصين الالتزام بآلية للإخطار المسبق عن إطلاق الصواريخ العابرة للقارات والإطلاق الفضائي

      الخارجية الأمريكية: على الصين الالتزام بآلية للإخطار المسبق عن إطلاق الصواريخ العابرة للقارات والإطلاق الفضائي