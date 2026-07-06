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   21 محرم 1448   
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    وحدة إدارة مخاطر الكوارث: عدد الشهداء وصل إلى 4305 والجرحى إلى 12203 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 36213

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