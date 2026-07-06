الاتحاد الوطني للنقابات دعا للإسراع في تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن ما يعادل 1200 دولار وإقرار خطة وطنية شاملة لتعويض ودعم النازحين والمتضررين