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   21 محرم 1448   
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    وزارة الصحة: غارة العدو على النبطية الفوقا أدت إلى 4 شهداء بينهم المربية اسبرنزا غندور ووالدتها وعاملة وعامل من جنسية اجنبية

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