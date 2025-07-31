الخميس   
   31 07 2025   
   6 صفر 1447   
   بيروت 00:54
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    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة دموية في السودانية شمال القطاع خلفت 51 شهيدا و648 مصابا