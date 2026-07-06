النائب فضل الله: كل التقدير لأمين عام الجامعة العربية على موقفه ضد السلوك البربري للعدو الإسرائيلي

وجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مجلس النواب “كل التقدير لأمين عام الجامعة العربية الاستاذ نبيل فهمي على موقفه ضد السلوك البربري الوحشي للعدو الإسرائيلي بتفحير حي سكني في مدينة بنت جبيل في اطار عدوانه المستمر على بلدنا بينما السلطة في لبنان تلوذ بالصمت المريب بعدما منحت للاحتلال شرعية بقائه وممارساته العدوانية ومنعت ملاحقته قانونيا باتفاقها المشؤوم”، واضاف ان “السلطة لا تجرؤ على الرد على ما يؤكده في كل يوم رئيس حكومة العدو حول ما أقرته هذه السلطة إلى حد إعلانه أنّ القرى المسيحية الحدودية تطالب بضمها للكيان المحتل، وهو اعلان مشبوه يظهر ما يبيّته لوطننا العزيز”. واكد “إنّ هذه القرى مثلها مثل القرى الاسلامية تتمسك بانتمائها للوطن النهائي لجميع أبنائه وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني والاجتماعي للجنوب أما الاحتلال وعملاؤه فسيرحلون، ولن يكون لهم دور في مستقبل بلدنا”.