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   21 محرم 1448   
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    بزشكيان: عندما نقول “وداعًا” فأنا لا أوافق على هذا الوصف ففي الحقيقة هذا ليس وداعًا بل هو عهد بمواصلة الطريق

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