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    جريح فلسطيني جراء إلقاء محلّقة صهيونية قنبلة قرب كف القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

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