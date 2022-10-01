مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 1-10-2022

بآمالٍ تلامسُ حدَ تحقيقِ انجازٍ تاريخي، وآفاقٍ مفتوحةٍ وواعدةٍ للبنانَ وشعبِه الصامدِ والابي، أطلَ الامينُ العامّ لحزب الله سماحةُ السيد حسن نصر الله في ذكرى العلامةِ الراحلِ السيد محمد على الامين، متحدثاً عن ايامٍ حاسمةٍ بعدَ الردِ المكتوبِ الذي حمله الاميركيون اليومَ الى الرؤساءِ اللبنانيين حولَ ترسيمِ الحدودِ البحرية مع الحكومة العبرية.

فما وصلَ الى اللبنانيين اليومَ اهميتُه انه في نصٍ مكتوبٍ يمنعُ التحايلَ او التأويل، وسيتضحُ موقفُ الدولةِ حولَه خلالَ ايام، فان تحققَ ما هو مطلوب، سيكونُ انجازاً للبنانيين القادرين على الاستفادةِ من كنزِهم المدفونِ في البحرِ بدلَ انتظارِ فتاتِ المساعداتِ من هنا وهناك. وهنا كانت اشارةُ سماحةِ السيد حسن نصر الله الى انه نتاجُ قوةِ لبنانَ والوحدةِ والتضامنِ الوطني الذي احاطَ هذا الملف..

وعن الملفِ الرئاسي كانت احاطةٌ منطلقُها الجلسةُ النيابيةُ الاخيرةُ التي نفسُ انعقادِها امرٌ مهمٌ بحسبِ الامين العام لحزب الله الذي جددَ الدعوةَ لجميعِ القوى السياسيةِ الى التشاورِ املاً بالتوافق، ناصحاً من يريدُ انتخابَ رئيسٍ للجمهورية ان يبتعدَ عن منطقِ التحدي وعن رؤساءِ ومرشحي التحدي ..

ومن التحدي الذي قد يُغَيِّرُ وجهَ العالم – اي الحربِ الاوكرانية، الى التطوراتِ الاقليميةِ تحدثَ السيد نصر الله، محذراً من دعاةِ الحرية – اي الاميركيين – الذين يعيدونَ احياءَ داعش لغاياتِهم التدميريةِ من سوريا الى العراق وافغانستان وايران التي تواجهُ حربَ تضليلٍ اعلاميٍ وسياسيٍ كبير..

هي تطوراتٌ كثيرةٌ اذاً، لكنَ ابرزَها بالنسبةِ للبنانيين ما يخصُ ملفَ الترسيم، وردُ عاموس هوكشتاين المكتوب، الذي بُعثَ عبرَ سفيرةِ بلادِه دوروثي شيا الى الرؤساءِ ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، حيثُ يعكفُ المسؤولون على دراستِه بكلِ ابعادِه القانونيةِ والتقنيةِ والسياسية، واولى الاشاراتِ بحسبِ الرئيس بري ايجابيةٌ وتلبي مبدئياً المطالبَ اللبنانية، على انَ الموقفَ النهائيَ بعدَ اكتمالِ التدقيق .

اما اسرائيلياً فان التصديقَ على مقترحِ هوكشتاين سيكونُ الخميسَ خلالَ جلسةٍ للمجلسِ الوزاريِ المصغرِ بحسبِ القنواتِ التلفزيونية العبرية.

المصدر: قناة المنار