بوتين لنظيره الصيني: علينا توحيد قوانا لمواجهة التهديدات والتحديات الحديثة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقات بلاده مع الصين بالمتطورة، رغم تعقيد الوضع الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنبك عن بوتين قوله في رسالة تهنئة وجهها لنظيره الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية “إنه على الرغم من تعقيد الوضع الدولي، تتعاون موسكو وبكين بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات”، مشدداً على أنه يتوجب على البلدين أن يوحدا قواهما، من أجل بناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة، لمواجهة التهديدات، والتحديات الحديثة”.

وأكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية تتطور بشكل ديناميكي بروح الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، معربا عن استعداده لمواصلة الحوار، والعمل المشترك الوثيق لصالح شعبي روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الصديقين.

المصدر: وكالة سبوتنيك