تعرض دورية للجيش لإطلاق نار في طرابلس

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه انه “بتاريخ ٣٠ /٩ /٢٠٢٢ مساءً، وقع إشكال بين عدد من المواطنين في محلة التبانة- طرابلس نتيجة خلافات سابقة، تخلله إطلاق نار من أسلحة حربية. تدخلت قوة من الجيش ودهمت منازل مطلقي النار، وأوقفت المواطن (ع. ض) لحيازته مسدساً حربياً، والمواطن (أ. ض) لحيازته سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف مع ذخيرته ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية. وخلال عملية الدهم تعرضت القوة لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

من جهة ثانية أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع نوع “شيروكي” أطلقوا النار في اتجاه دورية للجيش في ساحة ناصر في بعلبك، ورد عناصر الدورية على مطلقي النار دون وقوع إصابات، وفر مطلقو النار إلى جهة مجهولة.