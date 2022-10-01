ميقاتي تسلم من شيا عرض المبعوث الاميركي هوكشتاين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2022 - 13:06

ميقاتي تسلم من شيا عرض المبعوث الاميركي هوكشتاين

منذ 52 mins 1 October، 2022
أخبار موقع المنار

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