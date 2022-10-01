النائب حسين جشي تفقد المبنى الذي تعرض عدد من شرفاته للانهيار في صور واطمأن الى سلامة سكانه وعاين الأضرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2022 - 13:06

النائب حسين جشي تفقد المبنى الذي تعرض عدد من شرفاته للانهيار في صور واطمأن الى سلامة سكانه وعاين الأضرار

منذ 1 ساعة 1 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة