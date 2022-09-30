بوتين: المستقبل هو للقتال من اجل شعبنا ومن اجل روسيا التاريخية العظيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2022 - 16:48

بوتين: المستقبل هو للقتال من اجل شعبنا ومن اجل روسيا التاريخية العظيمة

منذ 52 mins 30 September، 2022
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