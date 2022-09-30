الرئيس الروسي فلادمير بوتين: القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2022 - 16:48

الرئيس الروسي فلادمير بوتين: القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم

منذ 54 mins 30 September، 2022
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