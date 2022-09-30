الرئيس الروسي فلادمير بوتين: القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2022 - 16:48
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الرئيس ميشال عون يستقبل السفير السوري ويبحث معه أوضاع النازحين السوريين في ضوء الخطة لإعادتهم تدريجياً إلى بلادهم
السفير علي عبد الكريم علي: نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى معالجة جدية لمسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا
صحيفة هآرتس الصهيونية: الجدول الزمني لإعلان الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية اصبح أقصر وأقصر
هآرتس: شركة إنرجين التي تمتلك امتياز الحفر في حقل كاريش تريد بدء الحفر في منتصف تشرين الأول
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم: كما حررت المقاومة لبنان من الأعداء ستحرر الغاز والنفط بلا قيد ولا شرط
الشيخ علي دعموش: لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وانتخاب رئيس للجمهورية يكون محل توافق اللبنانيين بعيداً عن تدخل الخارج
وزارة الطاقة: سعر الكيلواط للمولدات في المناطق دون ارتفاع 700 متر بـ16350 ليرة وفوق ارتفاع 700 متر بـ17985 ليرة
الحرس الثوري الإيراني يدك مواقع الإرهابيين شمال العراق بعشرات الصواريخ البالستية
الخارجية الإيرانية حول استهداف مقار لجماعات إرهابية شمال العراق: طلبنا مراراً من بغداد واربيل منع أنشطة هذه الجماعات
الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ بحق الدفاع عن أمنها القومي ضد الأعمال العدائية أياً كان مصدرها وفقاً للقوانين الدولية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الاتهامات الموجهة ضدّ التقنية النووية الإيرانية ذريعة لفرض الحظر على إيران
الرئيس الروسي يعلن ضم أقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا بعد الإعلان عن نتائج استفتاءات هذه الأقاليم
الرئيس فلاديمير بوتين: ندعو نظام كييف إلى وقف العمليات العسكرية والعودة فوراً إلى طاولة الحوار واحترام إرادة الشعب
بوتين: القيام بعمليات تخريبية وتفجيرات في خطوط الغاز في البلطيق هدفه مواجهة روسيا والغرب هو المستفيد
الكرملين: أي هجوم على الأقاليم الجديدة التي سيتم ضمها الى روسيا سيُعتبر بمنزلة عمل عدواني ضدّ روسيا
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يفعل كل شيء للتستر على المتورطين في استهداف نورد ستريم
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: واشنطن هي المستفيد الرئيس من الناحية الاقتصادية من تفجير خط نورد ستريم
الاتحاد الأوروبي: قرارات الضم الروسية باطلة ولاغية وليس لها أي تأثير قانوني
الحكومة التشيكية: وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يتفقون على حزمة تدابير طارئة لتخفيف أسعار الكهرباء
مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد انتهاء تشييع الطفل ريان سليمان في تقوع ببيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
إعلام الأسرى: 30 أسيراً إداريا فلسطينياً يواصلون لليوم السادس إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري
قوى المعارضة البحرينية تستنكر الاعتداء الخطير من قبل شرطة سجن جو المركزي على حياة الشيخ عبد الجليل المقداد
مصادر أفغانية: سقوط نحو 56 شهيداً وإصابة أكثر من 40 آخرين باعتداء انتحاري وقع في مركز تربوي في العاصمة كابول
الرئيس الروسي فلادمير بوتين: القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم
منذ 54 mins
30 September، 2022
عاجل
بوتين
روسيا
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